Группа из 12 наркодилеров осуждена в Ульяновской области

05.11.19 12:48

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Засвияжский районный суд Ульяновска вынес обвинительный приговор 12 участникам группы за распространение запрещенных курительных смесей и синтетических наркотиков.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается во вторник, что летом 2018 года соучастники через контрагента договорились о перепродаже наркотиков в Ульяновской области. При этом "вознаграждение" они получали в криптовалюте. Члены группы покупали оптовые партии запрещенных веществ в интернет-магазине, фасовали и распространяли через тайники, отмечается в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ряду статей УК РФ, в числе которых незаконный сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 228).

Суд назначил фигурантам от 7 до 13 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов со штрафами в доход государства в размере от 25 тыс. до 300 тыс. рублей.