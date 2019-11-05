Памятник Владимиру Зельдину открыли в Мичуринске

05.11.19 13:00

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину открыли на его родине в городе Мичуринске (Тамбовская область) , бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у гостиницы "Мичуринск" на улице Революционной, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор области Александр Никитин на открытии памятника подчеркнул, что имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист был неоднократным участником песенных фестивалей, посещал родной Мичуринск и очень гордился тем, что был почетным гражданином Тамбовский области. Эта высшая награда региона была присвоена артисту в 2015 году.

Скульптура выполнена столичным автором Денисом Стритовичем.

Владимир Зельдин родился в 1915 году в городе Козлов (в 1932 г. переименован в Мичуринск) Тамбовской губернии. Более 70 лет служил в театре Советской Армии - Центральном академическом театре Российской Армии. Свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Актеры и руководители этого театра также приняли участие в церемонии открытия памятника. Многие называли его "артистом планеты", ведь имя Владимира Зельдина как старейшего актера по праву занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Легендарный артист скончался в 2016 году на 102-ом году жизни.