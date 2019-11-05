Шесть сельских ДК отремонтируют до конца года в Тульской области

05.11.19 13:04

Фото с сайта правительства Тульской области

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в 2019 году планируют капитально отремонтировать шесть сельских домов культуры, которые смогут посещать более 6,5 тыс. жителей отдаленных сел и деревень, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в Тульской области идет капитальный ремонт сельских домов культуры. В этом году в программу включено шесть объектов в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах", - говорится в сообщении.

"Долгое время сельским домам культуры не уделялось должное внимание, хотя они очень востребованы у жителей. Это центр притяжения на селе, где люди проводят свой досуг. Нам важно сделать так, чтобы культура была доступна жителям села и мероприятия проходили в комфортных современных условиях", - цитирует пресс-служба заместителя министра культуры региона Ирину Иванову.

Уже завершены работы в двух домах культуры: в поселке Солопенки Алексинского района и деревне Кочкино Ефремовского района. В Кочкинском сельском клубе сделан капитальный ремонт здания, устанавливается стационарное звуковое и световое оборудование и кресла в зрительный зал. ДК будут посещать жители четырех населенных пунктов.

Кроме того, в рамках нацпроекта к 2024 году открыть виртуальные залы в Ефремове, Веневском, Щекинском и Богородицком районах. Два из них уже принимают посетителей во Дворнском собрании в Туле и в Новомосковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки.