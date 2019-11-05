Песков: планов дальнейшего повышения ставки НДС нет

05.11.19 13:35

© РИА Новости. Нина Зотина

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Дискуссий по поводу дальнейшего повышения ставки НДС в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли возможность дальнейшего повышения ставки НДС на фоне доклада Минфина о том, что в 2020-2022 году бюджет дополнительно получит 2 трлн рублей за счет состоявшегося увеличения данного налога.

"Что касается суммы поступлений, то это и было непосредственной целью повышения ставки", - добавил он.