Песков призвал найти исполнителей и заказчиков убийства главы ЦПЭ Ингушетии

05.11.19 13:38

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин получал доклады об убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, оценки расследования дела давать преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно", - сказал Песков во вторник журналистам.

Он подчеркнул, что это дело резонансное, его расследование находится под контролем у главы Следственного комитета России.

"Идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики, этого убийства должны быть найдены", - сказал Песков.

Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября. Погиб также его родной брат Абдулахмед, работавший врачом одной из столичных клиник.

Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, неизвестный произвел в двух мужчин не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия.