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05.11.19 13:43
В Мосгордуме обещают учесть мнения горожан перед принятием столичного бюджета
"Для учета предложений и замечаний москвичей по проекту бюджета столицы на трёхлетний период, принятый в первом чтении, Общественная палата Москвы проводит публичные слушания. Это делается в соответствии с федеральным законодательством. Отмечу, что перед принятием проекта бюджета в первом чтении, документ прошёл широкое обсуждение в Мосгордуме",- сообщил Шапошников во вторник журналистам.
По его словам, по итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой, предложения и замечания, поступившие от жителей Москвы, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент.
"Хочу отметить, что поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета",- сказал Шапошников.
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