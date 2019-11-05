В Мосгордуме обещают учесть мнения горожан перед принятием столичного бюджета

05.11.19 13:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 ноября. Interfax-Russia.ru - В Мосгордуме постараются учесть предложения и замечания москвичей перед принятием проекта бюджета столицы во втором чтении, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Для учета предложений и замечаний москвичей по проекту бюджета столицы на трёхлетний период, принятый в первом чтении, Общественная палата Москвы проводит публичные слушания. Это делается в соответствии с федеральным законодательством. Отмечу, что перед принятием проекта бюджета в первом чтении, документ прошёл широкое обсуждение в Мосгордуме",- сообщил Шапошников во вторник журналистам.

По его словам, по итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой, предложения и замечания, поступившие от жителей Москвы, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент.

"Хочу отметить, что поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета",- сказал Шапошников.