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05.11.19 13:45
Аэропорт "Рощино" усилил меры безопасности после столкновения самолета с птицей
"Меры по орнитологическому обеспечению усилены и находятся под постоянным контролем", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
Собеседник агентства также отметил, что место предполагаемого столкновения с птицей будет выяснено после проведения проверки и получения независимого заключения. "Хотим обратить внимание на то, что после получения информации от экипажа об отказе двигателя, комиссионно была осмотрена ВПП (взлетно-посадочная полоса - ИФ) и никаких останков птиц обнаружено не было", - подчеркнул он.
Вместе с тем, по данным представителя пресс-службы, если вина аэропорта будет признана, убытки авиакомпании будет возмещать страховая компания, с которой у аэропорта заключен договор.
Как сообщалось, у SSJ-100 авиакомпании "Ямал", вылетевшего 1 ноября в Санкт-Петербург из аэропорта "Рощино", отказал один из двигателей. При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж (срывной режим работы двигателя) турбины двигателя, после чего он отказал. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту. По данным авиакомпании, причиной отказа двигателя стало попадание птицы.
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