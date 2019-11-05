Аэропорт "Рощино" усилил меры безопасности после столкновения самолета с птицей

05.11.19 13:45

© РИА Новости. Сергей Русанов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт Рощино" (Тюмень) усилило меры по орнитологической безопасности после инцидента с самолетом авиакомпании "Ямал", у которого 1 ноября отказал двигатель после столкновения с птицей.

"Меры по орнитологическому обеспечению усилены и находятся под постоянным контролем", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства также отметил, что место предполагаемого столкновения с птицей будет выяснено после проведения проверки и получения независимого заключения. "Хотим обратить внимание на то, что после получения информации от экипажа об отказе двигателя, комиссионно была осмотрена ВПП (взлетно-посадочная полоса - ИФ) и никаких останков птиц обнаружено не было", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по данным представителя пресс-службы, если вина аэропорта будет признана, убытки авиакомпании будет возмещать страховая компания, с которой у аэропорта заключен договор.

Как сообщалось, у SSJ-100 авиакомпании "Ямал", вылетевшего 1 ноября в Санкт-Петербург из аэропорта "Рощино", отказал один из двигателей. При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж (срывной режим работы двигателя) турбины двигателя, после чего он отказал. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту. По данным авиакомпании, причиной отказа двигателя стало попадание птицы.