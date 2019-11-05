Ингушский премьер взял на контроль проблему с отоплением 18-этажных домов в Назрани

05.11.19 13:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава правительства Ингушетии Константин Суриков взял на личный контроль решение главной проблемы самый высоких в регионе многоквартирных жилых домов, построенных несколько лет назад для детей-сирот и молодых семей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг " в пресс-службе главы и правительства республики.

"Приглашенные правительством республики специалисты провели осмотр котельной 18-этажных домов в Назрани в целях устранения проблемы подачи тепла на верхние этажи. Установлено, что из-за халатности подрядных организаций ООО "Мальтес" и ООО "Корсо Сочи" при строительстве домов действующая котельная перинатального центра не соответствует требованиям к обслуживанию высоток", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил замминистра строительства республики Муса Арапханов, совместно со специалистами принято решение начать работы по восстановлению котельных агрегатов, которые были предусмотрены в проекте при строительстве домов.

"В ближайшее время мы начнем менять котельное оборудование, проведем ремонт теплотрассы. Далее будут проведены пусконаладочные работы, после чего отопление будет поступать во все квартиры", - пояснил замминистра.

18-этажный жилой дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ввели в эксплуатацию в декабре 2015 года. Он построен за счет подпрограммы "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 гг.". Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 человек.

Финансирование объекта обеспечивалось в рамках соглашения Минобрнауки РФ и правительства Ингушетии при софинансировании республиканского бюджета.

В церемонии принимали участие министр образования и науки России Дмитрий Ливанов и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Чуть позже на том же участке открыли точно такой же 18-этажный дом, предназначенный для молодых семей.