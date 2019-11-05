В Калининграде мошенники пытались похитить 350 млн руб. у "Ингосстраха"

05.11.19 14:03

© РИА Новости. Илья Питалев

5 ноября. Interfax-Russia.ru - В Калининграде предотвращено хищение 350 млн рублей у страхового публичного акционерного общества (СПАО) "Ингосстрах" через филиал в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Калининградской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "РК-Северо-Запад" и ООО "Пресс-Бюро", а также начальника юридического отдела филиала СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге и офшорной компании "ПУРПУР СИГАЛ" (Сейшельские острова). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорится в пресс-релизе.

В суде было установлено, что обвиняемые обратились в Третейской суд с исковым заявлением о взыскании задолженности с "Ингосстраха" в размере 350 млн рублей. При этом задолженность страховой компании была сфальсифицирована. Однако мошенники попытались в Арбитражном суде Калининградской области получить решение о выдаче им денежных средств на основании исполнительных листов Третейского суда.

Похитить деньги женщины не успели, поскольку их действия были своевременно пресечены правоохранительными органами.

Суд согласился с мнением гособвинения и признал их виновными в преступлении. Директору общества назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а работнику страховой компании - лишение свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 5лет.