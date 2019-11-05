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05.11.19 14:32
Башкирия планирует поставлять в Кувейт кумыс и кобылье молоко
"О каких-то конкретных сроках и объемах поставок башкирского кумыса речь пока не идет. Данный вопрос сейчас активно прорабатывается. В Кувейт и другие страны Персидского залива предполагается экспортировать сухой кумыс, изготовленный в Баймакском районе", - уточняется в сообщении.
Речь, в частности, идет об инициируемом ООО "Экопродукт" (башкирский производитель молочной продукции) проекте по строительству в г.Сибай цеха по сублимации кумыса, предусматривающего увеличение дойного стада кобылиц. Оценочная стоимость проекта составляет 130 млн рублей.
Предполагается, что лиофилизация (высушивание биологических объектов в замороженном состоянии под вакуумом) национального напитка позволит сохранить все полезные свойства продукта и бактерии. "Сушке подвергается и само сырье для кумыса - кобылье молоко. Оно используется еще как спортивное и детское питание. По своим свойствам кобылье молоко приближено к женскому", - отмечается в сообщении.
Кроме того, помимо экспорта продукции, региональные власти рассматривают возможность организации туристических поездок в башкирские здравницы на кумысолечение. Так, в настоящее время производители кумыса совместно с "Башкирским государственным медицинским университетом" разрабатывают программу исследований медицинских свойств кумыса и кобыльего молока.
Башкирия является одним из лидеров в стране по поголовью лошадей. Доля региона в валовом объеме производства кумыса составляет 45%. Наибольшее поголовье лошадей сосредоточено в Зауралье.
В 2018 году в республике насчитывалось 121,5 тыс. лошадей, в 2019-2020 годах планируется увеличить поголовье еще на 1 тыс.
Индикативный показатель объема экспорта АПК Башкирии к 2024 году, согласно паспорту соответствующего регионального проекта, равняется $230 млн, что означает рост относительно 2017 года в 6,2 раза, относительно 2018 года - в 3 раза.
По итогам 2018 года объем экспорта продукции АПК из Башкирии достиг $76,3 млн (рост в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом). Основную долю экспортных поставок составляло зерно (47,8% в общем товарном объеме), подсолнечное и рапсовое масло (23,9%), молочная продукция, яйца и мед (11,8%), корма (жмых, шрот, а также готовые корма для животных - 7,3%), сахар (6,6%). География поставок - Латвия, Иран, Египет, Казахстан, Турция и Саудовская Аравия.
Ожидается, что в 2019 году экспорт сельхозпродукции из республики увеличится к уровню 2018 года на 19,3% и достигнет $91 млн. Прогнозируется, что доля зерна в экспортной продукции составит 40-50%, масложировой продукции - около 25%.
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