Около 4 тыс. человек примут участие в марше на Красной площади 7 ноября

05.11.19 14:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 ноября. Interfax-Russia.ru - В марше на Красной площади 7 ноября, посвященном 78-й годовщине исторического военного парада 1941 года, примет участие порядка 4 тыс. человек, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, состоявшегося во вторник.

В торжественном марше, который 7 ноября пройдет с 10:00 до 10:45, примут участие почетный караул трех видов ВС РФ, сводный военный оркестр столичного гарнизона, кавалерийская группа в составе 60 всадников президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений, военнослужащие Минобороны России (1-я танковая армия Западного военного округа), а также 600 артистов и 250 волонтеров.

Во время марша по Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны.

На парад приглашены порядка 7 тыс. гостей, в том числе 1,2 тыс. участников Великой отечественный войны, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. На трибунах также планируют присутствовать четыре участника военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

После завершения марша состоится возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

По завершении парада с 11:00 до 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом, где можно будет увидеть образцы боевой техники времен войны, будут организованы тематические интерактивные площадки и фотозоны, показ военной хроники и отечественных фильмов о войне.

Кроме того, 7 ноября с 12:00 до 14:00 в Большом театре пройдет торжественная встреча ветеранов, членов патриотических клубов, молодежных общественных объединений.

Помимо этого, в подмосковных городах - Серпухове, Наро-Фоминске, Химках, Дмитрове, Волоколамске, Истре и других - пройдет акция "Рубежи Победы", в ходе которой представители ветеранских организаций, военно-патриотических клубов, поисковых объединений и волонтерского движения возложат цветы к мемориалам защитникам Москвы.