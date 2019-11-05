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05.11.19 14:50
Новый этап административной реформы проведут в Удмуртии в 2020 г
"Мы начинали большую реформу административную с себя, и автомобили распродавали из гаража. Сейчас будет второй этап этой большой работы", - сказал Бречалов.
"С января новая структура обновленной администрации. Она "похудеет" где-то на миллионов пятнадцать в год, администрация главы и правительства", - добавил он.
Глава Удмуртии отметил, что дальнейшая оптимизация также вновь коснется правительства региона.
Ранее сообщалось, что власти Удмуртии к 1 сентября 2018 года сократили численность чиновников на 15%, до лета 2019 года количество госслужащих было оптимизировано еще на 15%.
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