Новый этап административной реформы проведут в Удмуртии в 2020 г

05.11.19 14:50

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 ноября. Interfax-Russia.ru - В Удмуртии подготовили второй этап оптимизации правительства и администрации главы региона, сообщил журналистам губернатор Александр Бречалов.

"Мы начинали большую реформу административную с себя, и автомобили распродавали из гаража. Сейчас будет второй этап этой большой работы", - сказал Бречалов.

"С января новая структура обновленной администрации. Она "похудеет" где-то на миллионов пятнадцать в год, администрация главы и правительства", - добавил он.

Глава Удмуртии отметил, что дальнейшая оптимизация также вновь коснется правительства региона.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии к 1 сентября 2018 года сократили численность чиновников на 15%, до лета 2019 года количество госслужащих было оптимизировано еще на 15%.