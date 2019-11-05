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05.11.19 14:55
Благоустройство к новогодним праздникам начнут в Подмосковье с 1 декабря
"К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки", - цитирует министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина пресс-служба.
По словам главы ведомства, все объекты должны быть оформлены с использованием брендбука "Зима в Подмосковье.
Дворы Подмосковья будут украшены елками, на квартал будут установлены хоккейные коробки, катки, а также появятся места для катания на санках, горки. Будут украшены подъезды, деревья во дворах и детские игровые площадки.
Природные зоны - городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные и природные объекты в этом году также станут объектами праздничного оформления. Природные зоны должны быть обеспечены навигацией, скамейками и урнами, туалетами и паркингом. Здесь будут также организованы зоны барбекю.
Министерством благоустройства даны поручения муниципальным образованиям определить локации лыжных трасс, прогулочных зон, а также горок/тюбингов, и мест для катания на санках.
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