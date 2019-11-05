Свердловский избирком отказался проводить референдум о возврате прямых выборов мэров

05.11.19 15:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Свердловской области на заседании во вторник отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе, сообщает пресс-служба облизбиркома.

"На основании заключения рабочей группы Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума", - говорится в сообщении.

Причиной отказа стали ошибки в документах.

"Рабочая группа провела проверку представленных документов и пришла к выводу, что они не в полной мере соответствуют требованиям закона", - поясняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, 23 октября инициативная группа из 20 человек подала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе.

В апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого Евгений Ройзман, который занимал пост мэра с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского главой города.

В июне 2019 года депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.