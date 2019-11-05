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Цивилев считает, что напавшие на дом экс-мэра Киселевска преступники, знали, к кому пришли

© РИА Новости. Сергей Гунеев
5 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев не связывает убийство бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева с его работой на посту мэра, при этом глава региона считает, что преступники заранее готовились к нападению.

"Вопрос не связан с его (Лаврентьева - ИФ) деятельностью на посту главы города, мы расстались еще больше года назад. Это его деятельность за пределами (полномочий - ИФ) главы города. (...) К этому мероприятию заранее долго готовились, это видно, как они (преступники - ИФ) были оснащены, это очень серьезно разрабатывалось, это преступление, и те, кто осуществлял преступление, они хорошо знали и Сергей Сергеевича (Лаврентьева), и чем он занимается. Они шли с полным знанием, с полной информацией на это дело", - сказал Цивилев во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Также он подтвердил информацию о том, что один из нападавших ранее служил в рядах МЧС.

"Да, он действительно когда-то работал в МЧС, был спортсменом. (...) Это не система, это отдельный случай, и им должны заниматься правоохранительные органы", - сказал Цивилев.

Он добавил, что держит ход расследования убийства Лаврентьева на контроле.

Как сообщалось, 31 октября неизвестные застрелили Лаврентьева во дворе его дома в поселке Верх-Чумыш, перед этим экс-мэр успел смертельно ранить одного из нападавших.

Знакомые с ситуацией источники сообщали агентству "Интерфакс", что погибшим налетчиком был Марат Гарипов, работавший начальником спасательной группы в городе Белово.

5 ноября пресс-служба СК по Кузбассу сообщила о задержании двух 39 и 45-летних ранее не судимых мужчин из города Белово, подозреваемых в нападении на дом Лаврентьева, оба мужчины взяты под стражу.

По факту произошедшего возбуждено дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Основная версия - попытка разбойного нападения.

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, в 2018 году ушел в отставку по собственному желанию.

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