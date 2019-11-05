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05.11.19 15:27

Власти Хакасии заявляют о закрытии детдомов из-за резкого сокращения сирот

© РИА Новости. Владимир Песня
5 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Хакасии обещают найти работу для сотрудников детских домов, которых увольняют в связи с закрытием учреждений, сообщает пресс-центр правительства республики во вторник.

"Число детей-сирот, воспитывающихся в детских домах и интернатах, сокращается стремительно. Закономерно сокращается потребность в таких учреждениях. В ближайшее время закроется и Абазинский детский дом. 24 сотрудника этого детского дома без работы не останутся: будут предприняты меры по трудоустройству всех работников. Пока решается также вопрос о том, что в дальнейшем расположится в стенах детдома", - говорится в сообщении.

По данным властей, за последние годы количество сирот уменьшилось в разы: если в 2007 году в детдомах числилось 1 тыс. 200 детей, то в настоящее время в них находятся всего 112 воспитанников. За 11 лет в приемные семьи отдали более 2 тыс. 900 детей.

После закрытия Абазинского дома-интерната в регионе останется всего два детдома - в Черногорске и Саяногорске.

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