В парках Подмосковья появятся 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс

05.11.19 15:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Основными зимними активностями в парках культуры и отдыха Подмосковья станут зимние горки, катки и лыжные трассы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

"В парках культуры и отдыха Подмосковья этой зимой появится 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс", - говорится в сообщении.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин добавил, что во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем.

В парках будут установлены уличные очаги, которые представляют собой металлический шар с резными узорами, в которых жгут дрова, а также самовары с чаем, которые будут подаваться в брендированных стаканах "Зима в Подмосковье".

Помимо этого, этой зимой новыми развлечениями в парках Подмосковья станут слэклайн-площадки "Перейди в 2020 год!".

"Слэклайн - спортивная активность, хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день - это новое, активное, молодежное направление, которое мы будем развивать в наших парках, - цитирует Михаила Хайкина пресс-служба.