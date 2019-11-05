Обучение полицейских в РФ скорректируют в связи с ростом числа IT-преступлений

05.11.19 15:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о необходимости корректировки образовательного процесса сотрудников ведомства в связи с увеличением числа преступлений в сфере высоких технологий.

"С развитием научно-технического прогресса меняется мир вокруг нас. Появляются новые вызовы и угрозы, для нейтрализации которых необходимы соответствующие меры реагирования", - сказал Колокольцев в рамках торжественного приёма по случаю награждения лучших сотрудников органов внутренних дел и отличников учебы образовательных организаций системы МВД России.

Он отметил, что буквально на днях обсуждался вопрос увеличения числа совершенных преступлений с использованием IT-технологий. "В числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы в различных направлениях оперативно-служебной деятельности", - сказал министр.

В ходе торжественного мероприятия глава МВД наградил 35 представителей различных служб и подразделений органов внутренних дел, ставших победителями в различных номинациях, среди которых лучший сотрудник подразделения правового обеспечения, оперативно-розыскной информации, специалист-кинолог, эксперт-криминалист и другие.