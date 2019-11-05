Группа "ГАЗ" поставила Нижнему Новгороду 56 городских автобусов ЛиАЗ

05.11.19 16:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Группа "ГАЗ" поставила МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) 56 городских автобусов ЛиАЗ-5292, работающих на компримированном природном газе, сообщается в пресс-релизе группы.

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Пассажировместимость автобуса - 108 человек. Машина укомплектована двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта "Евро-5" и имеет запас хода на одной заправке 250-300 км. Применение сжатого газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40-50% по сравнению с бензином и дизельным топливом.

"Это не последняя закупка новых автобусов в Нижний Новгород в рамках федеральной программы субсидирования закупки техники, работающей на газомоторном топливе. То есть приобретаются такие автобусы со скидкой. Плюс к этому финансирование предоставляется и со стороны регионального бюджета. Мы обязательно будем продолжать эту работу как в Нижнем Новгороде, так и в районах области, пользоваться возможностями всех федеральных программ", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Пресс-служба губернатора и правительства отмечает, что в текущем году обновление подвижного состава проводилось не только в Нижнем Новгороде. Так, для Арзамаса приобретены 17 автобусов, работающих на метане (в том числе 11 - "Векторы" Павловского автобусного завода группы "ГАЗ" и 6 низкопольных ЛиАЗов). На маршруты Дзержинска вышли 39 новых "Векторов", ожидается прибытие еще 13 ЛиАЗов.

"В 2018 году мы приобрели при поддержке главы региона 100 автобусов, сейчас получили 56 автобусов и до конца года ожидаем еще 144. Была проделана работа над замечаниями жителей города: добавили поручни и климат-контроль, который позволит сохранять комфортную температуру", - сказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Ранее сообщалось, что на аукцион по определению поставщика услуг по лизингу 56 низкопольных городских автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, для "Нижегородпассажиравтотранса" была подана только одна заявка. Аукционная комиссия признала заявку АО "Сбербанк Лизинг" соответствующей всем требованиям и приняла решение заключить контракт с единственным участником. Контракт заключен 16 октября по начальной цене - 835 млн 37,58 тыс. рублей. аукционы на поставку в лизинг еще 144 городских автобусов, намеченные на 21 октября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

В НПАТ агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщали, что до покупки этих автобусов на балансе предприятия числился 651 автобус, из них 344 работают на компримированном природном газе (метан). Всего в текущем году планируется закупить 200 газовых автобусов.

МП "Нижегородпассажиравтотранс" является крупнейшим перевозчиком Нижнего Новгорода. Ежедневно автобусы предприятия перевозят около 300 тыс. пассажиров, из них порядка 51% - пассажиры льготных категорий.

Группа "ГАЗ" приступила к производству газовых автобусов в 2005 году, с 2013 года - легких коммерческих автомобилей с двигателями, работающими на метане. В настоящее время модельный ряд газомоторной техники группы "ГАЗ" включает автобусы всех классов и назначений, легкие коммерческие, грузовые автомобили и специальную технику, созданную на их базе. Техника оснащается отечественными газовыми двигателями нового поколения, производство которых группа ведет на Ярославском моторном заводе.