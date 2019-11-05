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05.11.19 16:32

Спальные районы Петербурга впервые украсят к Новому году

© РИА Новости. Александр Вильф
5 ноября. Interfax-Russia.ru - В преддверии Нового года в Санкт-Петербурге впервые украсят спальные районы, а главная елка на Дворцовой площади по традиции последних лет будет искусственной, сообщил журналистам во вторник председатель городского комитета по печати Владимир Рябовол.

"В этом году будет размещено порядка 3,5 тыс. элементов праздничного украшения в 177 точках, что на 30% больше, чем в прошлом году. Основной акцент будет сделан на спальных, удаленных от центра районах, в том числе таких, как Парнас и Шушары, где до этого оформление вообще никак не производилось. По таким районам, как Выборгский, Приморский, Калининский, Адмиралтейский, Пушкинский и ряд других, оформление будет значительно усилено. Очень надеюсь, что нам удастся создать хорошее праздничное настроение для всех жителей нашего города. Будем надеяться, что зима будет снежной, и это только усилит впечатление", - подчеркнул Рябовол.

По его словам, объем финансирования новогоднего оформления в 2019 году составил 337 млн рублей, что на 7% больше прошлогоднего. Это позволит реализовать ряд новых проектов оформления. Так, в Красногвардейском и Калининском районах будет украшен Пискаревский проспект, в Приморском районе - Приморский проспект и улица академика Крылова, в Выборгском районе - проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, улицы Михаила Дудина и Федора Абрамова, а в Пушкинском районе - Первомайская улица.

"Также мы украсим так называемую зону "Семимостья", где любят гулять горожане и гости города. Впервые подсветим Володарский мост, мост Декабристов и Крюков канал", - добавил Рябовол.

Праздничное благоустройство завершится 20 декабря, когда на улицах Петербурга установят и зажгут новогодние ели. В городе установят 16 елей высотой 20 м, 45 елей высотой 14 м и 8 м, а также новогоднюю ель высотой 25 м на Дворцовой площади. Уже пятый год подряд главная городская елка будет искусственной, однако в Смольном рассматривают возможность установки живой ели через год.

"Перед этим мы хотим сделать онлайн-голосование, где каждый житель сможет высказать свое мнение. Потому что, как показывает опыт прошлых лет, эта тема важная, острая и дискуссионная. Однозначно сказать, что горожане приветствуют живую ель или искусственную, невозможно. Ранее живая ель была заменена на искусственную, потому что большинство, правда, с небольшим перевесом, высказалось за то, чтобы не рубить таких красавиц в живой природе. Если мнение горожан изменилось, мы на него откликнемся", - отметил Рябовол.

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