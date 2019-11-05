Снегопады и метели надвигаются на регионы Северо-Запада

05.11.19 16:38

© РИА Новости. Владимир Вяткин

5 ноября. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях, республике Коми, а также в Ненецком автономном округе (НАО) в среду ожидаются снегопады и метели.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Коми, в среду южные районы окажутся в эпицентре непогоды. В Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах и в Сыктывкаре ожидаются сильный снег и мокрый снег.

По информации управления МЧС Вологодской области, в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами пройдет очень сильный снег. Скорость ветра - до 17 м/с. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

В Архангельской области непогода придет в Шенкурский, Няндомский, Коношский, Каргопольский, Вельский, Вилегодский, Котласский, Ленский, Верхнетоемский, Устьянский, Красноборский районы и города Котлас и Коряжма. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, прогнозируются сильный снег и гололед.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по НАО, в округе местами ожидаются метель, туман. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В Ленинградской области в среду в большинстве районов прогнозируются снег и мокрый снег. По данным областного управления МЧС, скорость ветра будет достигать 12 м/с. На дорогах гололедица.

В МЧС советуют пешеходам быть внимательными при переходе дороги и пользоваться только разрешенными для перехода проезжей части местами. Водителям, в свою очередь, рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки, подчеркивают в ведомстве.