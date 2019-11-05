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05.11.19 17:14
"Аэрофлот" с 1 января вводит топливный сбор на рейсах в ДФО для классов комфорт и бизнес
Сбор на полет в комфорт-классе в цене одного билета составит 6,3 тыс. руб., в "бизнесе" - 8,4 тыс. руб. С пассажиров эконом-класса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет.
Сейчас сбор на рейсах "Аэрофлота" между городами РФ в классе "эконом" составляет 2,7 тыс. руб., в "комфорте" он выше в 1,5 раза, в "бизнесе" - в 2 раза. Отдельно категорируется сбор на линии Москва - Якутия (4,2 тыс. руб.), а на рейсах между столицей и пунктами ДФО он не взимается.
"Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. На большинстве рейсов в эконом-классе действуют "плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы - по 25 тыс. руб. за перевозку туда-обратно.
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