"Аэрофлот" с 1 января вводит топливный сбор на рейсах в ДФО для классов комфорт и бизнес

05.11.19 17:14

© РИА Новости. Максим Блинов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" с 1 января 2020 года вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока в классах "комфорт" и "бизнес", следует из информации на сайте компании.

Сбор на полет в комфорт-классе в цене одного билета составит 6,3 тыс. руб., в "бизнесе" - 8,4 тыс. руб. С пассажиров эконом-класса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет.

Сейчас сбор на рейсах "Аэрофлота" между городами РФ в классе "эконом" составляет 2,7 тыс. руб., в "комфорте" он выше в 1,5 раза, в "бизнесе" - в 2 раза. Отдельно категорируется сбор на линии Москва - Якутия (4,2 тыс. руб.), а на рейсах между столицей и пунктами ДФО он не взимается.

"Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. На большинстве рейсов в эконом-классе действуют "плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы - по 25 тыс. руб. за перевозку туда-обратно.