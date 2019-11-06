Мосгорсуд подтвердил родительские права участников акции 27 июля семьи Проказовых

06.11.19 10:13

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным решение райсуда об отказе прокуратуре в лишении родительских прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, взявших малолетнего ребенка на несанкционированную акцию в Москве 27 июля.

"Мосгорсуд оставил решение райсуда без изменений", - сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Максим Пашков.

Как сообщалось, 2 сентября Лефортовский суд Москвы отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав семьи Проказовых, которая, как заявляли в ведомстве, взяла на несогласованную акцию 27 июля грудного ребенка.

Согласно позиции прокуратуры, Проказовы 27 июля в ходе несанкционированной акции в центре Москвы "передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". Таким образом, настаивало надзорное ведомство, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

В свою очередь, Проказовы утверждают, что не участвовали в акции, а гуляли неподалеку, и что ребенок оказался на руках своего дяди - двоюродного брата матери Сергея Фомина (в настоящее время арестованный фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля).

В центре Москве 27 июля и 3 августа прошли не согласованные с городскими властями массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После акции 27 июля Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).