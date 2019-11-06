Десять человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Коми

06.11.19 10:21

© РИА Новости. Саид Царнаев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Число пострадавших в результате столкновения двух автомобилей на трассе Сыктывкар-Ухта в Коми возросло до 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики в среду.

"10 человек госпитализированы в Ухтинскую городскую больницу №1. Двое из них - мужчина 18 лет и женщина 1960 года рождения - в тяжелом состоянии в реанимации. Женщина 1951 года рождения - в отделении экстренной хирургии в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве добавили, что остальные пострадавшие находятся в отделении травматологии. Также получивший травмы подросток 2003 года рождения от госпитализации отказался и находится под амбулаторным наблюдением.

Как сообщалось, микроавтобус Volkswagen Caravelle и Kia столкнулись около 17:00 во вторник в Ухтинском районе Коми.