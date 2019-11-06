Неизвестную древнюю мечеть и руинированную башню нашли в горах Ингушетии

06.11.19 10:31

© РИА Новости. Александр Поляков

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Группа ученых обнаружила новые объекты археологии в горном Джейрахском районе Ингушетии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Джейрахско-Ассинском государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике республики.

"Во время экспедиции сотрудники музея-заповедника в горной Ингушетии в районе реки Гулойхи, к востоку от реки Ассы, Цоринском шахаре (историческое цоринское общество - Цхьорой Ляжг) обнаружили ранее не известные науке объекты", - отметил представитель учреждения.

Он уточнил, что речь идет об основании древней мечети и руинированной жилой башне. Обнаруженные объекты требуют дальнейшего изучения. Они будут детально исследованы группой ученых, кроме того планируется установить возраст построек, представляющих большую историческую и культурную ценность.

Как сообщалось, в октябре в горной части Ингушетии близ архитектурного комплекса Кост сотрудники музея-заповедника нашли шесть неизвестных и ранее не учтенных наукой древних жилых строений и склепов.

Сооружения разрушены до основания. Речь идет о двух подземных и четырех полуподземных склепах. Выявленные постройки с заявлениями о включении в единый госреестр объектов культурного наследия направлены в управление культурного наследия правительства Ингушетии.

Кроме того, в конце прошлого месяца сотрудники археологического центра Ингушетии на горе Гал-Ерд-Корт обнаружили и исследовали неизвестный научной общественности храм Гал-Ерд. Он расположен на правом берегу реки Асса, на высоте почти 2,2 тыс. м над уровнем моря. Постройка интересна во всех отношениях как по месту расположения, так и по формальным особенностям и архитектуре.

В ближайшее время каменное сооружение будет детально изучено группой исследователей.

По данным управления культурного наследия республики, на территории заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.