Регулярное пассажирское авиасообщение с Петрозаводском возобновится 2 декабря

06.11.19 17:21

© РИА Новости. Илья Тимин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Петрозаводск" возобновит регулярное пассажирское авиасообщение 2 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе минтранса Карелии в среду.

"Ближайший гражданский рейс аэропорт состоится 2 декабря 2019 года. Это рейс компании "Северсталь" Петрозаводск - Архангельск", - сказал собеседник агентства.

Пассажирские рейсы в Москву могут быть возобновлены уже сейчас, однако, в связи с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании "Победа", они начнутся с середины декабря, добавили в республиканском минтрансе.

В свою очередь в военно-строительном комплексе Минобороны "Интерфаксу" подтвердили, что строительные работы на взлетно-посадочной полосе завершены в срок. "1 ноября военными строителями полностью и досрочно завершена реконструкция ВВП, она готова к принимать пассажирские и военные самолеты", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы военно-строительного комплекса Минобороны РФ Максим Пастухов.

Как сообщалось, единственный в Карелии аэропорт "Петрозаводск" приостановил работу 1 октября в связи с работами по замене части железобетонных плит взлетно-посадочной полосы.

"Петрозаводск" - единственный аэропорт Карелии, обслуживающий как внутренние, так и международные воздушные линии. Аэродром расположен в 17 км от столицы республики, возле поселка Бесовец. Он является аэропортом совместного базирования: помимо гражданского сектора, откуда выполняются регулярные пассажирские рейсы в Череповец, Архангельск, Москву, Сочи, Симферополь и Анапу.