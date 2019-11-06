Создание аэротрополиса в Домодедово привлечет более 136 млрд руб. инвестиций

06.11.19 11:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Реализация проекта создания аэротрополиса вблизи аэропорта "Домодедово" принесет многомиллиардные инвестиции, заявил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

"Рассчитываем, что за 10 лет реализация проекта "Аэротрополис" позволит привлечь более 136 миллиардов рублей инвестиций, создать более 26,5 тысячи рабочих мест и обеспечить стабильные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней", - сказал Двойных в интервью интернет-порталу правительства Московской области.

Он добавил, что "в целом опыт реализации проектов крупных транснациональных инвесторов положительно влияет на имидж всего округа".

Аэротрополисом "Домодедово" называют новое городское образование, основанное на коммерческом развитии земель вокруг аэропорта в радиусе 20 км. Предполагается, что в будущем расположенные здесь объекты будут разделены на кластеры по направлениям деятельности: торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк, экспокластер, индустриальный кластер и агрокластер.

Двойных напомнил, что в июне были подписаны первые трехсторонние соглашения между правительством Московской области, аэропортом Домодедово и инвесторами, предполагающие строительство гостиниц "Гранель" на 450 номеров с объемом инвестиций в 4,1 миллиарда рублей, Holiday Inn на 148 номеров с объемом инвестиций в 1 миллиард рублей, торгового центра в деревне Жеребятьево с объемом инвестиций в 700 миллионов рублей, центра оптово-розничной торговли с объемом инвестиций в 65 миллиардов рублей.

Кроме того, в числе крупных проектов - создание круглогодичного климатического парка развлечений "Тропический остров".