Станция Коммунарской ветки метро будет выполнена в стиле супрематизма

06.11.19 11:18

Фото с официального сайта мэра Москвы

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Вторая станция Коммунарской ветки столичного метро будет отделана глянцевыми поверхностями и выполнена в стиле супрематизма, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, станция пока не имеет утвержденного названия.

"В оформлении станции проектировщики решили применить чередование глянцевых и матовых поверхностей темных и ярких цветов. В результате мы получаем образ, отсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения. Само развитие метро в этом направлении крайне важно - через несколько лет, как упоминал мэр Сергей Собянин, в районе новых станций будет жить около полумиллиона человек. Поэтому мы обеспечиваем не только развитую транспортную инфраструктуру, но и качественные проекты самих станций. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, протяженность Коммунарской ветки превысит 30 километров", - отметил Кузнецов.

Станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями с выходами на будущую автодорогу, которая сейчас также проектируется. У нее будет четыре выхода, ориентированных на существующую застройку. Проектировщик: АО "Мерогипротранс".

На Коммунарской линии разместят 16 станций метро. Ее свяжут пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.