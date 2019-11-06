Москвичи оценят работу городской УК

06.11.19 11:23

© РИА Новости. Антон Денисов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Голосование, посвященное работе государственного бюджетного учреждения "Жилищник", открыто на "Активном гражданине", сообщили в пресс-службе проекта.

"Респонденты смогут оценить, насколько эффективно организация выполняет свои функции в их районе", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе проекта напомнили, что ГБУ "Жилищник" финансируется за счет платы собственников и нанимателей жилья за жилищные услуги, а также за счет субсидий из городского бюджета. Компания обслуживает большинство многоквартирных домов Москвы.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году. За пять лет проведено более четырех тысяч голосований.