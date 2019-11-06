Замглавы Минприроды Логинов ушел в отставку по собственному желанию

06.11.19 12:26

© РИА Новости. Алексей Дружинин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии России Владимира Логинова.

Соответствующее распоряжение, датированное 31 октября 2019 года, опубликовано на сайте правительства в среду.

Согласно документу, Логинов освобожден от должности по собственной просьбе.

В Минприроды отметили, что кандидатура нового замминистра, курирующего стратегический блок работы ведомства, в правительство представлена. Ожидается соответствующее решение правительства.

Логинов в ноябре 2018 года был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ с закреплением обязанностей контроля и координации работы департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Также он координировал недавно созданный департамент государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.