Уроки "зеленой энергетики" появятся в ульяновских школах

06.11.19 11:49

© РИА Новости. Игорь Руссак

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в школах региона уроки по возобновляемой энергетике, сообщается на сайте облправительства.

"Новая образовательная программа будет разработана совместно с ведущими международными и российскими компаниями в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ), и, мы надеемся, станет одним из ключевых элементов образовательной программы развития ВИЭ не только в Ульяновской области, но в Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Губернатор отметил, что в рамках образовательного проекта школьники могли бы в игровой форме знакомиться с основами энергоэффективности, энергосбережения и развития альтернативных источников энергии

Он также подчеркнул, что Ульяновская область одной из первых включилась в работу по развитию рынков возобновляемых источников энергии и в регионе уже действуют два промышленных ветропарка.

В то же время гендиректор Агентства технологического развития Ульяновской области Вадим Павлов отметил, что уроки по "зеленой энергетике" появятся в следующем учебном году. В дальнейшем планируется распространение подобной программы и в детских садах.

Ресурсной площадкой проекта станет детский технопарк "Кванториум", в котором планируется открытие направления "Энерджиквантум".

Ранее губернатор Морозов сообщал, что в области планируется создание научно-образовательного центра по возобновляемой энергетике мирового уровня, который объединит ведущие научные школы, инженерные лаборатории и профильные предприятия.