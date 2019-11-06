Завод по переработке плодоовощных культур за 220 млн руб открылся в Тюмени

06.11.19 11:53

© РИА Новости. Владимир Песня

6 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Прованс Групп" ввело во вторник в эксплуатацию на территории индустриального парка "Боровский" (Тюменская область) завод по переработке плодоовощных культур, сообщила пресс-служба Агентства инфраструктурного развития региона.

Объем инвестиций в проект составил 220 млн рублей. Общая площадь производственного комплекса превысила 3,4 тыс. кв. метров.

Предприятие займется переработкой сельскохозяйственной продукции и будет выпускать мытые и очищенные, а также нарезанные в различной конфигурации овощи и корнеплоды: морковь, свеклу, картофель, капусту, резаные или целые листовые салаты и зелень, смеси из резаных овощей и салатов, уточняет пресс-служба.

Продукция будет поставляться в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи.

"Сегодня, открывая это производство, мы в очередной раз подтверждаем эффективность индустриального парка "Боровский". В течение года здесь запущено четыре новых завода. Компания "Прованс Групп" - хороший пример того, как можно, глядя в будущее, двигаться вперед и реализовывать свои мечты", - приводятся в сообщении слова главы региона Александра Моора, который принял участие в открытии завода.