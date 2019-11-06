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06.11.19 12:03
Должник из Нижнего Тагила облил бензином пристава, пришедшего его выселять
"Он облил бензином судебного пристава, сейчас пострадавший вне опасности. После этого должник пригрозил покончить с собой. Теперь ему грозит уголовная ответственность", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области агентству сообщили, что в отношении должника действует ряд исполнительных производств, задолженность по ним составляет порядка 7 млн рублей. У его гражданской жены накопились долги по кредитам на сумму 18 млн рублей.
В сообщении пресс-службы УФСП по Свердловской области говорится, что исполнительные производства, по котором приставы пришли выселять должника и еще двух человек из квартиры, были возбуждены в 2017 году.
"Должникам неоднократно выносились требования об исполнении судебных решений и устанавливались сроки для освобождения помещения", - говорится в сообщении.
Должники обращались в суд о приостановлении исполнительного производства, а также об обжаловании неправомерных действий судебного пристава, но безуспешно.
"На данный момент приостановлены действия до принятия решения правоохранительными органами по привлечению должника к уголовной ответственности по ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, следователи проводят проверку по факту инцидента.
"В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего при исполнении сотрудниками службы судебных приставов своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
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