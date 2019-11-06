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06.11.19 12:09

Парламентарии Йошкар-Олы не смогли назначить мэра города из-за отсутствия кворума

© РИА Новости. Руслан Кривобок
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты собрания депутатов Йошкар-Олы (Марий Эл) на заседании в среду не смогли рассмотреть вопрос о назначении главы администрации города из-за отсутствия кворума.

"Сессия была сорвана. Представители фракции КПРФ в составе 13 человек нарушили регламент, покинули зал заседания. Поэтому важные вопросы не были рассмотрены", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель горсобрания.

По его словам, для кворума необходимо присутствие 24 депутатов. Согласно информации на сайте городского парламента, собрание состоит из 35 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным округам.

Представитель горсобрания депутатов затруднился сообщить, когда состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании главы администрации Йошкар-Олы, добавив, что это может произойти "в любой момент, в том числе, сегодня".

В настоящее время обязанности мэра Йошкар-Олы временно исполняет Евгений Маслов. Он занимал пост главы администрации города с конца 2015 года. 26 сентября 2019 года Маслов был назначен врио мэра, так как его полномочия закончились с выборами депутатов горсобрания нового созыва, которые прошли в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Йошкар-Олы было подано девять заявлений. Затем конкурсная комиссия отобрала двух претендентов: врио мэра города Маслова и врио начальника управления архитектуры и градостроительства Йошкар-Олы Андрея Дождикова.

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