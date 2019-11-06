Центр "Мой бизнес" начал работать в Нижнем Новгороде

06.11.19 12:15

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Центр "Мой бизнес" открылся в Нижнем Новгороде на территории технопарка "Анкудиновка", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье", присутствовавший на церемонии открытия.

Центр начал работу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одной из основных задач центра будет консультирование представителей малого и среднего бизнеса, информирование их обо всех существующих мерах господдержки и предоставление необходимых для ведения бизнеса госуслуг.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил журналистам, что до конца года в 17-ти муниципалитетах Нижегородской области появятся "единые окна" "Мой бизнес". Центр и "окна" в районах области будут объединены единой информационной системой. Также поставлена задача - до конца 2020 года открыть такие "окна" во всех муниципальных образованиях региона (всего их в Нижегородской области 52 - ИФ).

"Это (центр "Мой бизнес" - ИФ) принципиально новый формат предоставления государственных услуг для предпринимателей. У нас в том или ином виде 40 различных подразделений работает с предпринимателями, но общий сводный формат представлен именно в центре "Мой бизнес". Это центр, где можно будет получить комплексные услуги по всем направлениям ведения бизнеса. Здесь не просто можно будет получить какие-то консультационные услуги. Здесь можно зарегистрировать предприятие, разобраться во всех формах поддержки, подготовить и получить все консультации по разработке устава, узнать условия представления земельных участков и многие другие услуги", - сказал вице-губернатор.

В центре для оказания консультативной помощи будут работать представители ФНС, уполномоченные по правам предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Минимущества области, Кадастровой палаты. Кроме того начала работу "горячая линия", на которую может позвонить любой предприниматель или тот, кто планирует открывать свой бизнес, и также получить необходимые консультации. По этому же номеру можно будет пожаловаться на "нерадивых чиновников", руководителей муниципалитета, представителей министерств и ведомств, сказал Люлин.

Кроме того, по его словам, в течение первых месяцев регулярно на вопросы будут отвечать руководители структурных подразделений, начиная с вице-губернатора, министра промышленности, руководителя ТПП.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, в свою очередь, отметил, что предприниматели смогут как очно обратиться в центр "Мой бизнес", так через мобильное приложение, которое заработает в следующем году, и портал "Мой бизнес".

"В Нижегородской области сформирована полноценная структура поддержки предпринимательства. У нас в каждом районе существует дом малого бизнеса или центр поддержки предпринимательства. Мы активно проводили трансформацию центров через лицензирование, через сертификацию. То есть мы выработали некий стандарт работы в районах, и сертифицировали большинство центров в Нижегородской области", - сказал министр.

Вице-губернатор добавил, что в Нижегородской области количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет около 470 тыс. человек, при этом стоит задача - до 2024 года увеличить их число до 600 тыс. человек.

Министр промышленности Черкасов уточнил, что в настоящее время большая часть работающих в МСП заняты в сфере торговли. Задача работы с малым бизнесом - сделать эту сферу более дифференцированной, направить усилия предпринимателей не только на торговлю, но и на другие отрасли экономики.

В течение первого часа работы центра, в том числе, вице-губернатор и министр промышленности, торговли и предпринимательства встретились с предпринимателями, ответили на их вопросы и дали консультации о мерах господдержки бизнеса.

Вице-губернатор Люлин сообщил журналистам после проведенных консультаций, что предпринимателей интересовали лизинговые программы, формы поддержки, вопросы - как открыть предприятие, как развивать социальную сферу.

"Первые часы работы центра говорят о том, что востребованность - очень хорошая. Люди специально приехали к конкретным руководителям. Это говорит о том, что мы на правильном пути, что эта форма даст новый толчок развитию предпринимательства", - подытожил Люлин.