В Минстрое задумались об изменении градостроительного кодекса

06.11.19 12:22

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Градостроительный кодекс утратил свою значимость и требует создания новой версии, заявил в среду замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

"За десять лет существования градостроительный кодекс переписан весь, в этом смысле он утрачивает свою роль и значимость. Это означает, что неизбежно встаёт вопрос о том, чтобы не корректировать в нем что-то, а чтобы, наверное, переписывать его, создавать новую версию кодекса", - сказал Волков журналистам.

Он добавил, что новая версия кодекса должна быть значительно короче и лаконичнее.

По его словам, задача по преобразованию градостроительного кодекса еще не поставлена перед Минстроем, однако этот вопрос находится на рассмотрении.

"Пока это идея, которая у нас рождена, но всё более и более настойчиво этот вопрос стучится в дверь. Пока мы движемся в том же ключе, мы пытаемся ставить заплатки на эту историю и будем это делать в непрерывном режиме", - подчеркнул Волков.