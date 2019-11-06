Турникеты московского метро оснастят системой видеонаблюдения

06.11.19 12:25

© РИА Новости. Евгений Одиноков

6 ноября. Interfax-Russia.ru - В ближайшие две недели будет объявлен конкурс на оснащение турникетов на 26 станциях московского метрополитена комплексами видеонаблюдения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике в среду.

Отмечается, что новая система позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, а также эффективно контролировать пассажиропоток.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, системой видеофиксации прохода будут оснащены турникеты на вход и выход, при этом общее количество переоборудованных турникетов практически достигнет 600 штук. Начальная цена контракта составит 101,6 млн рублей.

"Ранее в Москве не проводилось аналогичных закупок, поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос поиска добросовестного поставщика, который сможет исполнить все необходимые обязательства по контракту", - приводит слова Деггтева его пресс-служба.

После проведения закупки турникеты, оснащенные системой видеонаблюдения, появятся на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, на семи станциях Калужско-Рижской, а также Люблинско-Дмитриевской линиях и на одной станции Таганско-Краснопресненской линии.

До настоящего времени пилотный проект с системой видеонаблюдения действовал на станции "Октябрьское поле".

Переоснащение турникетов проходит в рамках постановления правительства РФ, регламентирующего требования по обеспечению транспортной безопасности.