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06.11.19 12:29

Три новых газопровода протяженностью почти 19 км введены в Липецкой области

Фото с сайта администрации Липецкой области
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра введены в эксплуатацию в Липецкой области в рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных сетей, сообщается на сайте региональной администрации.

"Договоренность о стопроцентной газификации (Липецкой области - ИФ) была достигнута во время недавней рабочей встречи главы исполнительной власти региона Игоря Артамонова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - уточняет обладминистрация.

Ввод этих мощностей, поясняется в сообщении, даст возможность обеспечить газом пять населенных пунктов региона в Липецком, Лебедянском и Задонском районах. Новые газопроводы позволят газифицировать более 200 домовладений.

В настоящее время уровень газификации Липецкой области составляет 97%.

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