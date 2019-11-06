Более 511 млн руб. выделено АПК Иркутской области на компенсацию ущерба от паводка

06.11.19 12:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство выделило 511 млн 353,2 тыс. рублей на компенсацию ущерба аграриям Иркутской области, пострадавшим от наводнения в этом году.

Соответствующее распоряжение подписано 31 октября 2019 года и размещено на официальном портале правовой информации. Средства выделены из резервного фонда правительства.

Ущерб будет компенсирован 57 сельхозпроизводителям и 4,219 тыс. личным подсобным хозяйствам, пострадавшим от природной стихии. Кроме того, предусмотрено возмещение сельхозпроизводителям затрат на уплату процентов по одному кредиту (займу) и на уплату платежей по 30 договорам лизинга.

Минсельхозу поручено проконтролировать целевое использование средств и до 10 ноября представить в правительство соответствующий доклад.

Как сообщалось, летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Пострадали 12 районов региона, города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск.