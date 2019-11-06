Путин призвал повышать качество преподавания русского языка в школах РФ

06.11.19 12:44

© РИА Новости. Алексей Дружинин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает важным, чтобы школьные учителя-словесники в России работали творчески в соответствии с запросом времени, а качество их работы росло.

"Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения. И потому важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось, чтобы деятельность учителей была творческой, отвечающей духу и запросу времени", - говорится в приветствии президента в адрес делегатов II съезда Общества русской словесности, открывшегося в Москве в среду.

Приветствие главы государства зачитал помощник президента Владимир Толстой. В съезде принимают участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, ректор МГУ Виктор Садовничий и министр просвещения РФ Ольга Васильева.