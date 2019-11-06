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06.11.19 12:55
Особую экономическую зону могут создать в Домодедово в 2020 году
"Правительство Московской области подало заявку в министерство экономического развития РФ. Рассчитываем, что в 2020 году особая экономическая зона начнет действовать", - сказал Двойных в интервью порталу правительства Московской области.
Он отметил, что сейчас власти "ведут работу по структурированию будущей ОЭЗ, исходя из потребностей потенциальных резидентов": на индустриальных площадках увеличился спрос на небольшие земельные участки - 1,5-3 гектара.
По словам Двойных, создание особой экономической зоны необходимо, чтобы развивать территорию сбалансированно, а не концентрировать все рабочие места и предприятия в районе аэропорта и сформированных промышленных зон.
25 сентября зампред регионального правительства Вадим Хромов сообщил, что заявка на создание ОЭЗ "Максимиха" в Домодедово, поданная правительством Подмосковья Минэкономразвития РФ, может быть рассмотрена до конца года.
Площадь новой экономической зоны составит порядка 2 тыс. га. Объем инвестиций, который может привлечь площадка на первом этапе, оценивается в сумму около 10 млрд руб.
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