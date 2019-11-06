Особую экономическую зону могут создать в Домодедово в 2020 году

06.11.19 12:55

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава городского округа Домодедово Александр Двойных выразил надежду, что новая экономическая зона (ОЭЗ) в муниципалитете начнет действовать уже в следующем году.

"Правительство Московской области подало заявку в министерство экономического развития РФ. Рассчитываем, что в 2020 году особая экономическая зона начнет действовать", - сказал Двойных в интервью порталу правительства Московской области.

Он отметил, что сейчас власти "ведут работу по структурированию будущей ОЭЗ, исходя из потребностей потенциальных резидентов": на индустриальных площадках увеличился спрос на небольшие земельные участки - 1,5-3 гектара.

По словам Двойных, создание особой экономической зоны необходимо, чтобы развивать территорию сбалансированно, а не концентрировать все рабочие места и предприятия в районе аэропорта и сформированных промышленных зон.

25 сентября зампред регионального правительства Вадим Хромов сообщил, что заявка на создание ОЭЗ "Максимиха" в Домодедово, поданная правительством Подмосковья Минэкономразвития РФ, может быть рассмотрена до конца года.

Площадь новой экономической зоны составит порядка 2 тыс. га. Объем инвестиций, который может привлечь площадка на первом этапе, оценивается в сумму около 10 млрд руб.