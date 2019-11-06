Набиуллина: в утечках данных виноваты не только банки

06.11.19 12:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ видит проблему утечек персональных данных потребителей банковских услуг и будет усиливать надзор, но виноваты в них не только банки, но и операторы платежных систем, коллекторы и т.д., поэтому для борьбы с этими рисками нужен комплексный подход, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы сенаторов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"У нас персональные данные сейчас обрабатываются не только банками. И, мне кажется, надо посмотреть и операторов платежных систем. Когда утекают некоторые базы данных, (это происходит - ИФ) не всегда из самих банков. Операторы платежных систем, которым переданы эти данные, в том числе коллекторские бюро - из них могут утекать персональные данные. Поэтому здесь, конечно, нужен на наш взгляд, назрел общий системный подход в работе с правительством, возможно, законодательством", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, нужно обеспечивать необходимый уровень защиты персональных данных, "для того, чтобы было доверие к финансовой системе, которая работает на финансовых технологиях".

На этой неделе стало известно об утечке данных клиентов Альфа-банка. РБК сообщило о появлении в продаже в интернете данных примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования". Сам банк позднее подтвердил компрометацию только по 15 клиентам.

Как сообщалось, в начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка (MOEX: SBER). Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Сбербанк тогда заявил, что его служба безопасности при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

В конце октября Центральный районный суд Волгограда арестовал сотрудника коллекторской фирмы, который подозревается в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка.