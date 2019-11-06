Экс-супруга Цеповяза впала в кому, судебное заседание отложено

06.11.19 13:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отложил судебное заседание по делу бывшей супруги осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней из-за ее состояния здоровья, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Фигурант дела впала в кому, назначенное на среду судебное заседание предварительно отложено до 14 ноября", - сказал собеседник агентства.

Полиция задержала Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего 29 июня по подозрению в вымогательстве около 70 млн рублей.

Следствие считает, что она вместе с братом в 2010 году в составе "банды Цапка" вымогала эти деньги у коммерсанта. На основании его заявления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону 30 июня арестовал женщину до 23 августа, а позже продлил срок на шесть месяцев. Защита настаивала на том, чтобы Стришнюю отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кущевский районный суд в январе 2019 года постановил взыскать с осужденного Цеповяза более 4 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи в рамках бракоразводного процесса.

С 1998 по 2010 годы, за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В ноябре 2013 года он был осужден на пожизненный срок, в июле 2014 года умер в медчасти СИЗО в Краснодаре, не дожив до вступления в силу решения суда.