Песков: ограничение иностранного владения в IT-компаниями требует баланса интересов

06.11.19 13:44

© РИА Новости. Илья Питалев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - В дискуссии по законопроекту об ограничении доли иностранного владения в российских IT-компаниях нужно найти баланс между защитой интересов государства и свободы действий для капитанов этого инновационного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласился с предложением правительства смягчить данный законопроект, и спросили, следят ли в Кремле за дискуссией вокруг этого документа.

"Безусловно, мы с самого начала говорили, что дискуссия еще только предстоит. В дискуссии задействован и соответствующий цех - представители отрасли и эксперты, специалисты, представители министерств и ведомств", - заметил пресс-секретарь президента.

По его словам, по этому вопросу в настоящее время вырабатывается позиция.

"И представители цеха во многом соглашаются, что, скажем так, государство должно в должной степени защищать свои интересы, хеджироваться от различных рисков, но таким образом, чтобы это никоим образом не сужало маневр и область действия капитанов бизнеса в этом инновационном и, наверное, самом передовом секторе нашей экономики", - сказал Песков.

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что РСПП согласен установить порог иностранного владения в капитале значимых интернет-ресурсов на уровне 49%.

По данным издания, глава РСПП Александр Шохин 1 ноября направил соответствующую позицию комиссии РСПП по связи и IT председателю Госдумы Вячеслава Володину.

В РСПП при этом подчеркивают, что оценивать стоит именно голосующую долю иностранных акционеров, а не экономическое участие.