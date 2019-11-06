Предложенный РПЦ спецкурс по русской культуре могут ввести в школах и вузах РФ

06.11.19 14:07

© РИА Новости. Алексей Дружинин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в российских школах и вузах нужно ввести обобщающий курс по русской культуре, который предложил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

"Я тоже глубоко убеждена, что этот междисциплинарный курс необходим, причем он необходим не только в школе, но и в высших учебных заведениях", - сказала Васильева на II съезде Общества русской словесности в Москве в среду.

По ее словам, такой курс должен быть "единым и системным", и должен формировать у каждого живущего в России "важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой".

По ее словам, сама идея такого курса "витает в воздухе" - в частности, в пример она привела предложенную весной совместную инициативу Минпросвещения и Минкультуры о культурном стандарте школьников. Васильева отметила, что общественная оценка этой инициативы была "странной".

"Реакция была, как будто мы с Минкультом предложили что-то из ряда вон выходящее", - сказала министр просвещения.

Ранее, открывая съезд общества русской словесности, патриарх Кирилл предложил организовать в школах России "обобщающий культурологический курс", который должен быть направлен на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и на противодействие "деструктивным моделям поведения" в интернете и социальных сетях.

Курс, по предложению предстоятеля РПЦ, мог бы преподаваться в школе с учетом загруженности учебных планов не как отдельный предмет, а в рамках уже существующих школьных предметов.