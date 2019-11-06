Путин: ФСБ предотвратила почти 40 преступлений террористической направленности

06.11.19 14:19

© РИА Новости. Макс Ветров

6 ноября. Interfax-Russia.ru - За 9 месяцев текущего года сотрудники ФСБ предотвратили почти четыре десятка преступлений террористической направленности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отметим, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности", - заявил Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам, добавил президент.

В ходе своего выступления глава государства также отметил работу СВР РФ, подчеркнув, что служба проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз".

"Материалы СВР являются основой стратегических решений", - сказал Путин.