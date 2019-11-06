Аэропорт Уфы заявляет об отсутствии претензий к Ленаэропроекту

06.11.19 14:32

© РИА Новости. Вадим Брайдов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Уфа" не имеет претензий к ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани в среду.

"Договор с Ленаэропроектом датируется 2013 годом и не связан с нынешней реконструкцией аэровокзала и реконструкцией международного терминала. Выполненные работы были приняты без замечаний и оплачены аэропортом в полном объеме, взаимные претензии по данному договору отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

"Заключенные Ленаэропроектом договоры с субподрядчиками не нанесли интересам международного аэропорта "Уфа" какого-либо ущерба", - подчеркнули в уфимском аэропорту.

По информации пресс-службы, в 2013-2014 годах на основании заключенного договора ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект" выполняло работы по разработке проектной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры аэропорта "Уфа".

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу первого заместителя гендиректора и главного инженера Ленаэропроекта 70-летнего Александра Подкина, подозреваемого в хищении более 8 млн рублей при реконструкции аэропорта Уфы.

Следствие считает Подкина организатором преступления. Кроме того, заключен под стражу второй фигурант дела - 34-летний генеральный директор ООО "ТрансПроект СПб" Алексей Миронов.

По версии следствия, Подкин и Миронов заключили фиктивный договор субподряда между своими организациями на выполнение работ по обследованию реконструируемых зданий и сооружений в аэропорту Уфы. Таким образом, было похищено около 8,3 млн рублей, принадлежащих Ленаэропроекту.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщал "Интерфаксу", что дело о мошенничестве было возбуждено 14 октября, подозреваемых задержали в среду на основании статьи 91 УПК РФ.