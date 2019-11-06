Более 300 нарушений прав журналистов зафиксировано в России с начала года

06.11.19 14:37

© РИА Новости. Владислав Воднев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Союз журналистов России зафиксировал более трех сотен случаев нарушения прав журналистов в РФ, большинство из которых связано с их задержанием, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Согласно исследованиям наших коллег и мониторинга, с начала этого года и по конец октября было зафиксировано 318 разнообразных инцидентов нарушения прав журналистов", - заявил Соловьев в ходе международной конференции

Самыми массовыми нарушениями в этом году стали задержания журналистов.

"И это можно отнести к воспрепятствованию профессиональной деятельности", - считает глава СЖР.

Он уточнил, что имеется в виду в первую очередь задержания при работе журналистов на массовых акциях.