Путин посоветовал МВД работать над укреплением доверия общества к полиции

06.11.19 14:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Руководству МВД следует не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе", - заявил Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Говоря о работе другого правоохранительного ведомства - Росгвардии - Путин напомнил, что в ее обязанностях лежит поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. "По этим и другим направлениям следует действовать четко, слаженно", - сказал президент.

В своей речи глава государства также коснулся работы ФСИН. "ФСИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников", - сказал Путин.