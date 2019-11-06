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06.11.19 14:42
Рогозин: первый старт с космодрома "Восточный" намечен на апрель 2020 года
"С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного. У нас будет пять пусков", - сказал Рогозин журналистам во время рабочего визита на омское производственное объединение "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".
Он подчеркнул, что в 2020 году на Восточном стартует не "Ангара", а ракета "Союз".
"В 2023 году это будет уже "Ангара". Думаю, что к августу месяцу 2023 года должны спланировать завершение автономных и комплексных испытаний и выйти на пуск", - подчеркнул Рогозин.
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